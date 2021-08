Dayane Mello, nuovo reality dopo il GF Vip? Ecco dove la vedremo

Dayane Mello parteciperà ad un altro reality dopo il Grande Fratello Vip?

Ad attirare l’attenzione del gossip nelle ultime ore Dayane Mello, la meravigliosa modella brasiliana dopo la sua partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip potrebbe partecipare a breve ad un nuovo reality.

L’ex gieffina ha trascorso quasi sei mesi nella casa più spiata d’Italia, arrivata in finale non si è però aggiudicata la vittoria, è arrivata quarta. Sembra che adesso sia pronta a tornare in televisione per partecipare ad un nuovo reality.

A far trapelare l’indiscrezioni ci ha pensato su Metropoles il giornalista Leo Dias. Stando alle sue parole Dayane Mello farà parte del cast de A Fazenda, versione brasiliana de La Fattoria. Questo è ciò che ha rivelato: “La Fazenda 13 inizierà il 14 settembre, con la conduzione di Adriane Galisteu e la direzione generale di Rodrigo Carelli. Nonostante manchi un mese alla partenza, mancano ancora alcune conferme per i nomi del cast. Ma posso dirvi che tra loro c’è la brasiliana Dayane Mello, che ha partecipato al Grande Fratello Vip, il Big Brother italiano.”

E ancora: “Sui suoi social, la brasiliana, che vive in Italia, in questi giorni ha condiviso le sue giornate in una fattoria in Brasile. La ragazza è una veterana quando si tratta di reality, poiché ha partecipato ad altri due programmi, tra cui L’Isola dei Famosi, che prevedeva test di resistenza e altre dinamiche di convivenza.”

Il noto giornalista ha poi concluso dicendo: “Dopo aver affrontato molte prove al Grande Fratello Vip, Dayane Mello ha conquistato il 4° posto nello show. Pur non vincendo il programma, ha fatto innamorare fan sia in Italia che in Brasile, dove è diventata molto nota”.

Dayabe Mello parteciperà davvero alla nuova edizione de A Fazenda? Questo non possiamo ancora saperlo con certezza, non ci resta che attendere nuove indiscrezioni per scoprire se l’ex gieffina farà davvero parte del cast del reality.

Sara Fonte

