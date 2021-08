Donnie Darko, curiosità: sequel, materia di Drew Barrymore, nome del coniglio

Questa sera su Rai 4, alle ore 21:20, andrà in onda Donnie Darko, celebre film uscito nel 2001 (poi riproposto nel 2004 con un enorme successo) e diretto dal regista Richard Kelly, al suo esordio nel ruolo.

Sono molte le curiosità che caratterizzano questo film “cult”. Ad esempio, già nel maggio 2008 era cominciata a circolare la voce di un possibile sequel di Donnie Darko. Effettivamente il sequel è poi arrivato nelle sale cinematografiche l’anno successivo – intitolato S.Darko, ndr – anche se il progetto non aveva convinto il regista Richard Kelly, che decise di dissociarsene: la regia fu affidata a Chris Fisher.

Nel cast di Donnie Darko troviamo Jake Gyllenhaal nel ruolo del protagonista principale e anche Drew Barrymore, che invece interpreta l’insegnante anti-conformista Karen Pomeroy (in omaggio a Wardell Pomeroy, ricercatore in sessuologia presso il Kinsey Institute). Ma che materia insegna Drew Barrymore nella famosa pellicola? La professoressa Pomeroy è docente di inglese.

Infine, chi ha visto Donnie Darko non può non pensare subito ai riferimenti ai conigli, che nella pellicola diretta da Richard Kelly sono davvero molti. Il protagonista si imbatterà in un coniglio gigante durante una sortita notturna in pieno attacco di sonnambulismo: il nome del coniglio, che gli predice la fine del mondo, è Frank.

