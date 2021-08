Ecco chi sono Patta, Tortu e Desalu, azzurri che hanno vinto l’oro assieme a Jacobs nella staffetta 4×100?

Oggi, venerdì 6 agosto 2021, è giunta un’altra medaglia d’oro per l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo. Dopo quella della marcia femminile e del karate maschile, è arrivata anche quella della staffetta 4×100 nell’atletica. Ad aggidicarsi l’oro, è stata la squadra composta da Marcell Jabobs, Lorenzo Patta, Esosa Desalu e Filippo Tortu. Quest’ultimo è colui che ha concluso la corsa, battendo l’inglese Nethaneel Mitchell-Blake con grande soddisfazione. I quattro azzurri hanno realizzato 37,50 secondi, mentre la squadra inglese, che si è aggiudicata l’argento, 37,51. Medaglia di bronzo per il Canada con 37,70.

Chi sono i tre azzurri che hanno vinto l’oro assieme a Jacobs?

Lorenzo Patta, nato a Oristano il 23 maggio 2000, è il più giovane dei quattro azzurri e ha iniziato a praticare l’atletica leggera soltanto dal 2016. Lorenzo infatti giocava a calcio nel ruolo di attaccante nella Palma Monteurpinu, seconda società calcistica del Cagliari, che ora gioca in Promozione. Nel 2019 Patta si è aggiudicato la medaglia d’argento agli Europei nella staffetta 4×100, totalizzando un tempo di 39,89 secondi. Ha inoltre stabilito un record nella storia italiana dell’atletica: aveva corso con un tempo di 10,13 secondi al Meeting Internazionale di Savona. Nella vita privata Lorenzo è fidanzato con Mara, della quale non si conoscono molte informazioni.

Filippo Tortu è l’azzurro che ha portato al termine la corsa, giungendo con grande rimonta sull’inglese Nethaneel Mitchell-Blake. Nato a Milano il 15 giugno 1998, Tortu è giudicato uno dei migliori talenti italiani in velocità. Filippo inoltre detiene due record: quello di essere il primo atleta italiano ad essere sceso sotto i 10 secondi nei 100 metri nel 2018. e quello dei 100 e 200 metri nella categoria allievi nazionali e dei 100 metri negli juniores. Nel 2019 è giunto al settimo posto ai Mondiali di Doha nei 100 metri. correndo in 10,07 secondi. Nella vita privata è fidanzato con Sofia dal 2017. Non ci sono particolari informazioni sulla ragazza, poiché è molto riservata. Non appaiono inoltre immagini di coppia sul profilo Instagram di Filippo.

Eseosa Fostine Desalu, chiamato anche Fausto è nato a Casalmaggiore, in provincia di Cremona il 19 febbraio 1994 da genitori originari della Nigeria. Dal 2012 è diventato cittadino italiano e ha giocato a calcio per poi appassionarsi all’atletica. Attività in cui scopre di essere particolarmente portato e che l’ha portato a raggiungere ben due record: ha percorso i 200 metri in 20,31 secondi, terzo miglior tempo italiano di sempre dietro Pietro Mennea e Andrew Howe ed ha raggiunto il secondo miglior tempo italiano, scendendo a 20,13 secondi nel 2018. Nello stesso anno, ha ottenuto l’oro ai ai Giochi del Mediterraneo, percorrendo i 200 metri in 20,25 secondi. Per quanto riguada la sua vita privata, non ci sono molte informazioni a riguardo a parte qualche curiosità sull’atleta: è appassioato di anime e musica metal e ha suonato in una band.

