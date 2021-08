Tokyo 2020, nuotatore fidanzato invia foto hot ad altre ragazze?

Stando a quanto rivelato da Dagospia, un nuotatore fidanzato avrebbe inviato foto e messaggi osé ad altre ragazze durante le Olimpiadi di Tokyo 2020

Le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono giunte quasi al termine e gli atleti si stanno contendendo le ultime medaglie a disposizione. Un bell’anno per Italia, che oltre ad aver vinto gli Europei 2020, ha già conquistato 38 medaglie, di cui 5 ori. Oltre alla vita sportiva, anche quella privata degli atleti è spesso discussa sui media. E a riguardo pare che sia emerso un pettegolezzo su uno dei protagonisti di questa Olimpiade: un nuotatore fidanzato piuttosto famoso sarebbe stato pizzicato a fare il birichino con altre ragazze.

A lanciare la bomba, è stato Dagospia che riporta: “ INDOVINELLO. Chi è quel nuotatore, fidanzato con una splendida ragazza, che contatta trans e invia foto dei suoi piedi misura 46, dicendo “leccami le pinne”?” . Messaggio che pare essere stato ricevuto da una delle ragazze con cui il campione del nuoto avrebbe avuto a che fare. Il nome non è dato saperlo e difficilmente sarà svelato per questione di privacy, ma diversi amanti del gossip staranno già facendo qualche toto-nomi per provare un po’ ad indovinare chi potrebbe essere il famoso nuotatore di Tokyo 2020 di cui si sta discutendo.

Per ora, emergono soltanto alcuni indizi sulla persona in questione, e quindi, non rimane che attendere le prossime indiscrezioni e approfondimenti.

