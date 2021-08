Tokyo 2020, l’Italia piomba a 40 medaglie: il bronzo delle farfalle della ginnastica ritmica

L’Italia arriva a 40 medaglie in totale a Tokyo 2020: bronzo per le farfalle azzurre, argento per la Russia e oro per la Bulgaria

Grandi emozioni questa notte dell’8 agosto 2021 per l’Italia a Tokyo 2020. Le farfalle azzurre della ginnastica ritmica si sono aggiudicate il bronzo con 87.700 punti, facendo arrivare a 40 medaglie in totale per la nostra nazione. Un record per gli azzurri per le Olimpiadi più medagliate della storia. Secondo posto per la Russia, che ha portato a casa la medaglia d’argento (totale 90.700) e l’oro invece è andato alla Bulgaria (con 92.100 punti) .

Una performace magistrale quelle delle italiane che si sono trovate rimontare contro la Bielorussia (giunta al quinto posto). Sopratutto all’esercizio con cerchi e clavature, le farfalle si sono superate, e forse complici gli sbagli di troppo delle avversarie. Durante la premiazione Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Martina Santandrea si sono mostrate emozionatissime e alcune di loro non hanno trattenuto le lacrime.“Stiamo vivendo emozioni stupende, che non si possono descrivere: questa gara incarna tutto quello che abbiamo vissuto negli ultimi cinque anni. In questa medaglia ci sono tutte le lacrime che abbiamo versato” ha dichiarato la Maurelli, capitana delle azzurre, dopo la consegna delle medaglie.

Un podio meritato dopo la delusione del quarto posto di 9 anni fa alle Olimpiadi di Rio de Janeiro. Con il 2021, l’Italia si è aggiudicata la terza medaglia olimpica di sempre per la ginnastica ritmica dopo l’argento ad Atene 2004 e il bronzo a Londra 2012.

