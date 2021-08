Ascolti tv lunedì 9 agosto 2021, prima serata

Quali saranno stati gli ascolti record nella prima serata di lunedì 9 agosto 2021? Scopriamolo di seguito analizzando i principali canali Rai e Mediaset.

Partiamo dalla Rai. Il film mandato in onda da Rai 1 Big Eyes ha avuto un netto di ascoltiari a 1.857.000 telespettatori, ovvero share del 12,21%. La serie tv giunta all’ultima stagione Hawaii Five-0 su Rai 2 ha registrato 913.000 telespettatori, per uno share del 5,62%. A seguire N.C.I.S. New Orleans registra 750.000 spettatori con il 5,22% di share. Il programma di Rai 3 Report ha registrato nella presentazione 717.000, 4,23% e nel programma 1.037.000 telespettatori, share 6,71%.

Passando ai canali mediaset, su Canale 5 il record va al film The Ride – Storia di un campione che con lo sgare del 15,60% porta a casa 2.402.000 telespettatori. Per Italia 1 L’album di Freedom – Oltre il confine ha registrato nella presentazione 666.000, 3,94% e nel programma 690.000 telespettatori, share 5,55%.infine Controcorrente mandato in onda da Rete 4 con il 5,79% di share porta a casa 808.000 telespettatori.

