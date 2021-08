Guillaume Tell, in onda su Rai 5

Guillaume Tell viene riproposto da RAI 5 in una versione recente. Si tratta della messa in scena presso il l Palafestival di Pesaro. L’opera Guillaume Tell di Rossini è stata curata curata minimo dettaglio, con le musiche guidate dal maestro Gianluigi Gelmetti.

A completare la cornice attori del calibro dicMichele Pertusi, Gregory Kunde, Ildebrando D’Arcangelo, Elizabeth Norberg-Schulz. Ma anche Daniela Dessì, Monica Bacelli. Etoiles Alessandra Ferri e José Manuel Carreno. Regia teatrale di Pier Luigi Pizzi, regia tv di Manuela Crivelli.

Della trama che dire, se non che è del tutto ispirata all’omonimo romanzo dell’eroe svizzero che supera la prova della mela per amore della libertà.

