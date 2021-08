Ascolti tv mercoledì 11 agosto 2021, prima serata

Quali saranno stati e programmi che che hanno conquistato il record di ascolti nella prima serata? Scopriamolo insieme.

E come consuetudine, si parte dai canali RAI. Il programma culturale pietra miliare di Rai 1 Superquark stra vince sugli altri canali con 1.887.000 telespettatori, per uno share del 13.43%. Il film mandato in onda sul secondo canale Rai, La nostra seconda vita con uno share del 6,29% ha registrato 957.000 telespettatori. Il film invece di Rai 3 Un figlio all’improvviso ha registrato 1.284.000 telespettatori, share 8.27%.

Passando ai canali mediaset, su Canale 5 con lo share del 10,90% All together now porta a casa un netto di 1.423.000 telespettatori. Per gli amanti delle serie tv americane, Italia 1 ha trasmesso Chicago Fire che ha interessato un netto di 1.052.000 telespettatori, per uno share del 6.88%. Il programma di attualità andato in onda su Rete 4 Zona Bianca ha interessato al netto 670.000 telespettatori, pari al 5,39% di share.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui