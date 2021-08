Ascolti tv, giovedì 12 agosto 2021, prima serata

Vediamo insieme quali sono stati gli ascolti per la prima serata dei principali canali Rai e Mediaset.

Si parte con i canali Rai. Per Rai 1 la replica della fiction italiana DOC – Nelle tue mani ha registrato un netto di 2.012.000 telespettatori, share 15,1%. La serie tv andata invece in onda su Rai 2, Delitti in Paradiso con uno share pari al 7,7% ha portato a casa ben 1.081.000 telespettatori. Per Rai 3 A raccontare comincia tu – Leonardo Bonucci con circa 542.000 telespettatori, porta a casa il 3,70% di share.

Passando ai canali mediaser, Canale 5 ha mandanto in onda Viaggio nella Grande Bellezza – Vaticano che con 1.382.000 telespettatori, porta a casa uno share del 9,90%. La serie tv americana di Italia 1 FBI: Most Wanted ha registrato un netto di 724.000 telespettatori, equivalenre al 5,39% di share. Infine il film italiano andato in onda su Rete 4 Bagnomaria ha registrato 622.000 telespettatori, share 4,34%.

