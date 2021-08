Temptation Island, Valentina Nulli Augusti a cena con un tentatore: l’intesa è palese

Valentina Nulli Augusti pizzicata in atteggiamenti affettuosi con un tentatore dopo la rottura con Tommaso Eletti, di chi si tratta

Torna ad attirare l’attenzione del gossip Valentina Nulli Augusti, ex concorrente dell’ultima edizione di Temptation Island.

La 39enne aveva deciso di partecipare al reality delle tentazioni a causa dell’eccessiva gelosia dell’ormai ex fidanzato Tommaso Eletti. Voleva fargli capire che poteva fidarsi di lei ed essere meno geloso, ma non appena è arrivato nel villaggio dei fidanzati si è presto avvicinato alla tentatrice Giulia.

Tra loro è nata subito una palese intesa, sfociata poi in tenerezze e baci molto passionali. Atteggiamento che ha deluso non poco Valentina Nulli Augusti, i due al falò di confronto hanno lasciato il programma da separati. Dopo il programma lui ha tentato di ricucire il loro rapporto pentitosi subito del tradimento commesso a Temptation Island.

Ad oggi Tommaso Eletti non è ancora riuscito a farsi concedere un’altra possibilità dall’ex fidanzata, intanto si gode la sua estate da single. Anche lei sembra aver voltato pagina dopo il programma, di recente è stata avvistata in compagnia di un altro uomo.

L’ex protagonista di Temptation Island è stata pizzicata a cena in un ristorante a Roma con uno dei concorrenti del reality delle tentazioni. Si tratta di Manuel Di Bernardo, negli scatti i due sembrano essere davvero complici. Al tavolo si accarezzano le mani e sorridono.

Fuori dal locale Valentina Nulli Augusti e l’ex tentatore si scambiano un affettuoso abbraccio, tra loro c’è forse un flirt in corso? Questo al momento non possiamo ancora saperlo con certezza, si attendono nuove indiscrezioni per scoprire se tra loro c’è solo amicizia o qualcosa di più.

Sara Fonte

