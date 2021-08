Rita Rusic esce allo scoperto con il nuovo fidanzato, le critiche: “Ma è tuo figlio?”

L’attrice si è mostrata sui social con il nuovo fidanzato di 30 anni più giovane: pubblico del web diviso

Rita Rusic, 61 anni e fisico mozzafiato grazie al quale dimostra molto meno della sua età. L’attrice è tornata a stupire i suoi fan con una foto su Instagram, nella quale si mostra splendida e raggiante al mare. Nello scatto in questione, però, compare un dettaglio che non è sfuggito ai followers: la presenza di un giovane uomo in costume molto prestante al suo fianco. Chi sarà mai? Stando alla parola “love” scritta come hashtag nella didascalia, pare che si tratti del suo nuovo compagno.

Per ora, l’identità del fortunato è ancora del tutto misteriosa, poiché lo scatto non presenta né tag e né nomi. Sono però trapelate alcune indiscrezioni sull’età dell’uomo in questione, tra cui quella di Amedeo Venza. Quest’ultimo su Instagram, infatti, ha rivelato che il nuovo fidanzato della Rusic avrebbe 31 anni, quindi ben 30 in meno.

Nel frattempo, però, la scelta dell’attrice mettersi con un ragazzo più giovane ha fatto molto discutere sul web: c’è chi l’ha apprezzata e chi l’ha criticata. “Lui è Mario, il figlio avuto con Cecchi Gori?” ha commentato qualcuno bonariamente su Instagram. “Non credo” ha replicato la Rusic in maniera tempestiva e ironica.

“Strano come abbia cambiato i gusti con il tempo la signora….prima i canoni di bellezza erano diversi tipo CECCHI GORI ..ora…. bha! Erano i soldi di Cecchi gori” ha scritto un altro lanciando una frecciatina d’invidia all’ex gieffina. Oltre alle dure critiche, sono arrivati anche i complimenti da parte di personaggi dello spettacolo, tra cui Clizia Incorvaia con il commento “Bellissimi”, Licia Nunez con il suo “spaccate” e il giornalista Riccardo Signoretti.

