Ascolti tv sabato 14 agosto 2021, prima serata

In questa domenica di ferragosto, dove tutti sono sono procinto di festeggiare, non si ferma l’analisi degli ascolti registrati nella serata di sabato 14 agosto. Vediamoli insieme.

Partiamo dai canali Rai. Per Rai 1 il programma musicale La musica che gira intorno ha avuto un picco di 1.816.000 telespettatori, per uno share del 15,79%. Il film andato in onda su Rai 2 Ambigua ossessione con uno share 6,35% ha registrato 865.000 telespettatori. Per Rai 3 il film L’ora di religione ha registrato 423.000 telespettatori, share 3,28%.

Passando ai canali Mediaset, Canale 5 ha mandato in onda il film Immaturi – Il viaggio che ha registrato un netto di 1.017.000 telespettatori, per uno share pari all’8,24%. Al via alla Coppa Italia su Italia 1 dove la partita Cagliari – Pisa ha avuto un netto di 654.000 telespettatori, share 4,93%. Infine il film di Rete 4 Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto con lo share del 4,03%, porta a casa un netto di 473.000 telespettatori.

