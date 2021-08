Stefano Bettarini su Nicoletta: “Ecco a cosa ha rinunciato per me”

Stefano Bettarini parla della sua storia d’amore con Nicoletta Larini, svela a cosa ha rinunciato per lui

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Stefano Bettarini e Nicoletta Larini, i due stanno insieme da più di quattro anni e sono più innamorati e felice che mai.

Da tempo convivono e il loro rapporto nel tempo si è rafforzato sempre di più. Tra loro c’è un’importante differenza d’età, lei ha 27 anni lui invece 49, ma questo per loro non è mai stato un problema. Per lui la Larini ha fatto una grande rinuncia in passato, di che si tratta?

In un’intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna Stefano Bettarini ha raccontato che dopo laura la fidanzata per rimare al suo fianco ha rinunciato a trasferirsi a Milano. Queste le sue parole: “Non l’ho obbligata, le ho detto di partire serenamente, che ci saremmo visti il fine settimana, anche se non ho mai negato che nei rapporti a distanza non credo. Lei ha preferito rimanere vicino a me, dimostrandomi un attaccamento importante. Il suo per me è stato un segnale forte.”

Per quanto riguarda invece la possibilità di convolare a nozze, Bettarini ha fatto sapere che Nicoletta Larini non ci tiene particolarmente al matrimonio. Lui stesso ha detto: “Il passo del matrimonio non è una cosa che Nicoletta desidera a tutti i costi. Per lei è importante che io continui ad amarla con la stessa intensità e che le dimostri ogni giorno di volerla amare. Lei al momento è appagata da questo.”

I due al momento si vivono la loro bellissima storia d’amore, senza pensare a nozze e figli. Lui ha già due figli, nati dal matrimonio con Simona Ventura, Nicoletta invece non è mai diventata mamma. Con il tempo decideranno di metter su famiglia? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

Sara Fonte

