Ambra Lombardo, confessione shock: “Casta fino al 2022”

Ambra Lombardo ha deciso di restare casta fino a Capodanno, ecco perché l’ex gieffina ha preso questa decisione

Torna ad attirare l’attenzione del gossip Ambra Lombardo, divenuta nota per aver partecipato ad una delle passate edizioni del Grande Fratello.

In un’intervista concessa al settimanale Di Più l’ex gieffina si è lasciata sfuggire una rivelazione che ha spiazzato tutti. Di che si tratta? Ha deciso che rimarrà casta fino al 31 dicembre 2021. Fino a quel momento non intende accettare avance, telefonate, inviti a cena e ogni altro tipo di corteggiamento da parte di un uomo. Al momento da single è molto felice.

Ambra Lombardo ha spiegato che sono state le varie delusioni sentimentali a farle prendere questa decisione, è stanca di quegli uomini che si avvicinano a lei solo per ottenere un po’ di visibilità. Ha raccontato di aver frequentato un ragazzo dopo la fine della sua storia d’amore con Chicco Nalli. Lui sembrava perfetto, era intelligente e bello, ma tra loro non è finita bene.

L’ex gieffina non ha reagito bene quando ha capito che il ragazzo voleva sfruttare la sua visibilità. In merito a ciò ha detto: “Non voleva una donna altrettanto bella, intelligente e colta al suo fianco. Voleva un ascensore sociale. Uno strumento per arrivare alla popolarità. Proprio come i suoi predecessori ha iniziato a dirmi: “Se io facessi il Grande Fratello…”, “Se io andassi da Barbara d’Urso…”.

Lei all’inizio non dava peso al fatto che gli uomini che frequentava si interessavano alla tv, questi l’hanno però scaricata quando hanno capito che voleva vivere una vita riservata e semplice. Ha poi aggiunto: “Non voglio che qualcuno ancora si vanti di avermi conquistato esponendomi come un trofeo. Non farò altro che aspettare, nella speranza che arrivi il miracolo che merito.”

Ambra Lombardo ci ha tenuto a precisare che non intende fare come molte donne della sua età, che si accontentato solo perché gli anni passano e temono di restare da sole. Lei sogna di incontrare l’uomo della sua vita e resterà single fino a quando non succederà.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui