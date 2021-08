Raz Degan e la cifra assurda per il GF Vip, Signorini sbotta: “Richiesta spazzatura”

Il giornalista si scaglia contro Raz Degan dopo aver criticato il suo programma e conferma il rumor sul cachet richiesto dall’ex naufrago per la partecipazione

Procede il duro scontro tra Raz Degan e Alfonso Signorini, conduttore del GF Vip 6. Cosa è accaduto? Tutto è partito quando l’ex naufrago ha sbottato e smentito la sua partecipazione al reality show definendolo “spazzatura” come gli articoli che circolano sul web sul suo conto. L’ex modello israeliano ha inoltre negato di aver richiesto la cifra di 500 mila euro per solo un mese di permanenza nella casa più spiata d’Italia.

Diversa però la versione di Signorini, che ha dichiarato tramite le pagine del settimanale Chi: “Penso che la vera spazzatura sia volere parecchie centinaia di migliaia di euro per un solo mese di permanenza nella Casa del Grande Fratello, come ha chiesto poche settimane fa il “signor” Degan a Mediaset. Richiesta rispedita giustamente al mittente. A quanto pare tutti quei soldi avrebbero avuto il magico potere di ripulire tutta la Casa”. Quindi, il rumor dell’enorme cachet richiesto da Degan è confermato dal giornalista e conduttore del GF Vip 6. Per il momento, l’ex modello israeliano non ha ancora replicato a Signorini.

Nel frattempo, Dagospia ricorda che Degan aveva già partecipato ad un reality Mediaset: “Il Raz indignato per l’associazione al reality condotto da Signorini è lo stesso che solo quattro anni fa partecipava proprio su Canale 5 a L’Isola dei Famosi con personaggi del calibro di Nancy Coppola, Simone Susinna e Giacomo Urtis?”.

