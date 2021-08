Chi è Federico Perna, il nuovo compagno di Guendalina Tavassi?

Ecco chi è Federico Perna, il nuovo fidanzato di Guendalina Tavassi

In questi ultimi giorni, Guendalina Tavassi si trova a Mykonos che si sta godendo le vacanze in compagnia di un altro uomo, che non è l’ex marito Umberto D’Aponte. Lui è Federico Perna e ha riscosso la curiosità degli amanti del gossip. La nuova coppia è costretta ad uscire allo scoperto a causa di qualche scatto rubato e di alcune Instagram Stories che la ritrae felice. L’ex gieffina infatti si è sentita infastidita dai continui pettegolezzi riguardo la sua vita privata, poiché è madre di due figli e quindi voleva mantenere un certo riserbo.

“Purtroppo la gente non si fa mai gli affari propri, non devo dare spiegazioni né tanto meno devo giustificarmi, ma se volevo farlo uscire l’avrei fatto io” ha sbottato la Tavassi, confermato la sua relazione con Federico Perna. “Io e Guenda siamo innamorati e stiamo bene insieme”, queste sono le prime parole di Perna su Guendalina, condividendo alcune scatti di un tramonto molto romantico.

Chi è Federico Perna

Federico Perna è un imprenditore originario di Roma che gestisce diversi locali green di sushi e di cibi esotici nella zona nord della città, precisamente Ponte Milvio. E’ stato proprio lui a difendere Guendalina Tavassi riguardo le polemiche sulla sua nuova storia d’amore: “Ma non giudicatela, perché senza sapere non si deve parlare”. Il giovane imprenditore ha inoltre aggiunto che la sua nuova compagna merita un po’ di felicità dopo ciò che ha passato sentimenalmente negli ultimi anni.

Guendalina infatti reduce dal tradimento dell’ex marito D’Aponte è apparsa molto serena e innamorata. Dopo la separazione, l’ex gieffina è rimasta in buoni rapporti con D’Aponte per i bene dei figli.

