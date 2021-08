Victoria De Angelis, chi è la fidanzata della bassista dei Maneskin?

Chi è la fidanzata di Victoria De Angelis dei Maneskin? Le due sono state paparazzate insieme in atteggiamenti intimi

La bassista dei Maneskin Victoria De Angelis è stata pizzicata in atteggiamenti intimi e affettuosi con la fidanzata. Negli scatti resi noti di recente da Diva e Donna le due passeggiano per le vie di Roma e si scambiano dolci e romantiche effusioni.

Anche in sella ad una moto continuano a scambiarsi baci e tenerezze, le due sembrano essere molto innamorate e complici. Fino ad ora la bassista dei Maneskin non aveva rivelato di essere impegnata sentimentalmente, lei è sempre stata molto riservata, preferisce mantenere la sua sfera personale lontana dai riflettori.

In molti si stanno chiedendo chi sia la fidanzata di Victoria De Angelis, la sua identità però non è stata ancora resa nota. Dopo la vittoria del Festival di Sanremo la giovane e talentuosa artista aveva rivelato di essere bisessuale con queste parole: “Ho avuto un flirt con un collega molto famoso, ma non dico chi è. Ricevo avances anche dalle donne, certo. Ho avuto delle avventure e delle storie durature con delle ragazze ed è andata bene”.

La bassista aveva anche raccontato le sensazioni provate quando si accorse di essere attratta anche dalle donne: “Quando per la prima volta ho provato attrazione e sentimenti per una ragazza è stato un po’ disorientante perché non avevo mai avuto il coraggio di andare oltre le limitazioni che avevo imposto a me stessa”.

Victoria De Angelis dopo le foto pubblicate su Diva e Donna ufficializzerà la sua storia d’amore? Rivelerà l’identità della ragazza che le ha rubato il cuore? Questo non possiamo ancora saperlo, non ci resta che attendere per saperne di più.

Sara Fonte

