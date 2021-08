Walter Nudo svela: “Non ho soldi ma sono felice, con la tv ho chiuso”

Walter Nudo torna a parlare di come la sua vita è cambiata, con la tv oggi ha chiuso

Negli ultimi anni la vita di Walter Nudo è radicalmente cambiata, lui stesso in più occasioni ha fatto sapere di aver rivoluzionato tutto e di essere molto cambiato.

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni su come ha rivoluzionato col tempo il suo modo di fare e di vivere. Nel 2018 a causa di due ictus ha subito una delicata operazione al cuore, anche questo ha influito sul suo cambiamento.

L’ex gieffino nel corso dell’intervista ha detto: “Ho visto la morte negli occhi. E pensato: ‘Se è il momento di andarmene, ho fatto tutto quello che volevo?’”. Per poi aggiungere: “Ho avuto tutto quello che avevo sempre sognato. E non ero felice.”

Walter Nudo ha chiaramente detto che non era felice in passato, anche se aveva tutto. Ha poi continuato dicendo: “Ci insegnano a inseguire cose materiali, io le ho avute tutte. Soldi, auto, successo, copertine. Non mancava niente. Però non dormivo la notte. Adesso di soldi non ne ho, ma sono felice”.

E ancora: “C’è chi penserà: cambia vita a 51 anni ma può farlo. No, serve un’altra scusa. Solo, mi considero un sopravvissuto e sopravvivere significa anche vivere al di sopra, elevarsi. Non pretendo di insegnare nulla, ma quello che voglio è condividere riflessioni che spero aiutino altri.”

Walter Nudo ha rivelato di aver ricevuto diverse offerte in questi anni per tornare a lavorare in televisione, ha però ribadito di aver chiuso con il piccolo schermo. Non ha nessuna intenzione di partecipare ad altri reality e programmi simili. Ha però confessato che tornerebbe con un progetto suo che possa far emergere ciò che ora gli sta a cuore.

Tanti sono stati gli alti e bassi che ha avuto nella sua vita, oggi però sa che la vita non accade a noi ma per noi. A detta sua si pensa spesso che colpisca duro, ma pensa che è proprio in quei momenti che inizia a fluire una parte più elevata di noi. L’attore ha aggiunto: “Il corpo si rompe e la mente si apre: lì, lo spirito guarisce”.

Walter Nudo ha concluso dicendo che con le sue esperienze di vita vuole poter ispirare le persone e tirare fuori il potere che c’è dentro di loro.

Sara Fonte

