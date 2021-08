Didone abbanondata, versione del 2018 in onda su Rai 5

In onda su Rai 5 la complessa opera ottocentesca italiana Didone abbandonata di Saverio Mercadante. Si tratta di una versione riadattata in tempi moderni, nell’edizione del 2018 andata in scena per il Festival della Musica Antica di Innsbruck. Il testo dell’opera è stato rivisitato da Andrea Leone Tottola, mentre la regia è di Jürgen Flimm e la direzione di Alessandro De Marchi,

Nel cast Viktorija Mi’k?naité nel ruolo di Didone, Katrin Wundsam nel ruolo di Enea, Carlo Vincenzo Allemano nel ruolo di Jarba, Pietro Di Bianco è Osmid), Diego Godoy è Araspe e Emilie Renard interpreta Selene.

Per la trama, la Didone abbandonata narra la storia struggente dell’amore passionale ma tragico che uniscea Didone ed Enea. Una storia che è stata spesso oggetto di rivisitazione dagli autori, e che proprio il giovane Mercadante sulla falsariga di quanto faceva Rossini, ne coglie tutte le minime sfaccettature più tragiche. Degno precursore di Verdi.

