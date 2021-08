Uomini e Donne, svelato il nome del nuovo tronista: ecco chi è

Spunta una segnalazione sulla nuova edizione di Uomini e Donne, svelato il nome del nuovo tronista

Mancano poche settimane alla messa in onda della nuova edizione di Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 14.45.

In moltissimi sono curiosi di scoprire chi saranno i nuovi tronisti che proveranno a trovare la loro anima gemella in trasmissione. Nelle scorse ore una segnalazione resa nota da Deianira Marzano ha rivelato il nome di uno dei nuovi tronisti.

Nelle sue Instagram Stories la nota influencer ha pubblicato il messaggio ricevuto da un utente che si è detto certo di sapere il nome del nuovo tronista di Uomini e Donne. Questo è ciò che si legge: “Ciao Deianira se vuoi ho un nome del tronista uomo che farà parte del cast 2021/2022. Lo conosco perché è della mia città! Un co***one non so come l’abbiano selezionato. Joele, anno 1995 abita in provincia di Venezia!”

Nel messaggio si legge poi: “È da due mesi che dice che sarà il tronista e in settimana è arrivata la voce in città. È da giugno che ha fatto il provino e ha detto a tutti che era andato come tronista. E sabato ne ha avuto la conferma. Sta girando già video presentazione. Sicura 100%”.

Al momento nessuna conferma ufficiale è arrivata dalla redazione di Uomini e Donne, non è infatti noto se Joele sarà davvero uno dei nuovi tronisti della trasmissione. Si attendono nuove indiscrezioni per saperne di più.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui