Ascolti tv venerdì 27 agosto 2021: record di ascolti per Fratelli Unici

Il weekend in prima serata comincia con programmi avvincenti, che hanno conquistato il pubblico. Ecco quali.

Partiamo dai canali Rai. Il film del 2014 andato in onda su Rai1 Fratelli Unici ha avuto un netto di ascolti pari a 1.978.000 spettatori per il 12.2% di share. A Volte i Segreti Uccidono, film andato ij onda su Rai 2 porta a casa il 4.8% di share per 786.000 spettatori. Per rai 3 invece, La Grande Storia ha conquistato 735.000 spettatori pari ad uno share del 4.5%.

Passando ai canali Mediaset, per Canale 5 Serenity – L’Isola dell’Inganno con 1.607.000 spettatori, c’è stato un netto di ascotli per il 10.2% di share. La serie tv americana di Italia 1 Chicago P.D.ha portato a casa il 7.2% di share pari a 1.199.000 spettatori. Il programma di attualità andato in onda su Rete4 Il Terzo Indizio totalizza un a.m. di 953.000 spettatori con il 6.7% di share.

