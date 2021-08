Chi è Emma Craythorne, la dermatologa protagonista su Real Time

Tra i tanti programmi seguitissimi dagli appassionati del canale Real Time c’è sicuramente “La clinica della pelle”, il cui nome originale è “The bad skin clinic”.

La protagonista dello show, in onda già da qualche mese anche nel nostro Paese, è Emma Craythorne, che di fatto riprende il ruolo di quella Pimple Popper che ha avuto un grosso successo negli Stati Uniti. Emma Craythorne è una dermatologa che riesce ad intervenire anche in situazioni molto complicate, come ad esempio in presenza di cisti di enormi proporzioni, evitando che le patologie dermatologiche vadano poi a scatenare problemi fisici ben più pesanti.

La dermatologa britannica, originaria dell’Irlanda del Nord, si è specializzata presso la clinica The London Scar e ora svolge la sua professione a Londra, nello studio medico Saint John’s. Emma Craythorne è specializzata soprattutto nel trattamento a carico dei micro cancri della pelle, dove vengono richiesti interventi molto particolari con tecnologie che consentono di operare senza che restino cicatrici sul corpo.

Sulla vita privata di Emma Craythorne non si conosce molto, fatta eccezione per il suo ruolo di mamma (ha tre figli, ndr). Anche sul suo profilo Instagram, seguitissimo dai fan di “La clinica della pelle” (quasi 55.000 follower), la dermatologa tende a postare argomenti relativi al lavoro, senza soffermarsi sulla vita personale.

