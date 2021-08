“Me lo ha detto mamma in sogno”: il retroscena raccontato da Barbara Chiappini

Barbara Chiappini si lascia sfuggire un curioso retroscena, ecco cosa le ha detto in sogno la madre defunta

Barbara Chiappini ha partecipato nel 2003 alla prima edizione dell’Isola dei famosi, il reality le ha permesso di ottenere maggiore visibilità.

Tanti i successi raggiunti dalla nota showgirl dopo l’esperienza vissuta in Honduras, approdò anche sul piccolo schermo come conduttrice di programmi come Number Two e Domenica In. In seguito alla nascita dei figli si allontanò molto dal mondo della televisione, ma tornò a far parlare di lei nel 2019 con un programma su Radio Yes.

Oggi Barbara Chiappini è di nuovo lontana dal mondo dello spettacolo, dedica il suo tempo alla famiglia e gestisce un’azienda agricola. Nel 2011, dopo sette anni di relazione, è convolata a nozze con il manager Carlo Marini Agostini. Dal loro amore sono nati due figli, Sveva e Folco.

Nei mesi scorsi lei e il marito sono entrati in crisi e si sono presi una pausa. In seguito alla loro rottura ha ricevuto un messaggio che l’ha spiazzata. Di che si tratta? Intervistata da Biccy ha rivelato: “Io e mio marito ci amiamo molto. Eppure eravamo arrivati a non dialogare più, a non trovare punti in comune. Eravamo ad un punto critico.”

Barbara Chiappini ha poi fatto sapere che è stata la mamma defunta a dirle di riconciliarsi con il marito: “La mia mamma mi ha mandato un messaggio dall’aldilà tramite mia cugina. In un sogno le ha detto: “Devi dire a Barbara che lei e Carlo sono più forti di tutto e che devono stare insieme anche per amore dei figli”.

E ancora: “Proprio in quei giorni mio marito e io ci eravamo separati. Non lo sapeva nessuno, tantomeno mia cugina. E quando lei mi ha detto ciò che desiderava mamma per me, ho capito che stavo facendo un errore grandissimo. E così Carlo e io siamo tornati insieme.”

La showgirl ha poi concluso dicendo: “Era chiaro che mia madre volesse dirmi che stavamo facendo una stupidaggine. Che le crisi sono normali e che vanno superate”. Superato il momento di crisi Barbara Chiappini e il marito Carlo sono tornati ed essere una coppia felice.

