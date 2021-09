Chi è l’ex marito di Gemma Galgani, la dama di Uomini e Donne?

Ecco chi è l’ex marito di Gemma Galgani e perché il loro matrimonio giunse al capolinea

Sono più di dieci anni che Gemma Galgani partecipa al Trono Over di Uomini e Donne con la speranza di trovare il vero amore.

In tutti questi anni ha avuto diversi flirt, ha vissuto un’intensa storia d’amore con l’ex cavaliere Giorgio Manetti e altre volte pensava di essersi innamorata ma le frequentazioni sono poi giunte al capolinea. Tantissime sono state le delusioni sentimentali per la dama indiscussa d Uomini e Donne, ad oggi continua però a credere nell’amore e a sperare di incontrare l’uomo della sua vita.

In passato Gemma Galgani è stata sposata una volta, chi è il suo ex marito? Lei stessa quando approdò in trasmissione parlò del suo matrimonio che l’aveva spinta a mettere un punto definitivo a quella storia d’amore.

La dama torinese convolò a nozze con Francesco D’Acqui nel 1972, si tratta di un imprenditore genovese figlio di un famoso armatore della zona. Negli studi di Uomini e donne disse: “A mantenerci doveva essere la famiglia di lui e a me non andava. Ero giovane, sentivo di avere in mano le redini della mia vita e volevo dimostrare chi ero e che cosa valevo. Lui non era sulla mia stessa lunghezza d’onda, così io me ne tornai a Torino per lavorare”.

E ancora: “Eravamo giovani, lui anche più di me, siamo quasi scappati di casa per vivere il nostro amore, che i nostri genitori non assecondavano. Prima che ci ‘perdonassero’ abbiamo vissuto alcuni giorni in macchina, a Moneglia, adottando persino un gattino abbandonato. Dopo essere stati perdonati, vivemmo un po’ nell’orbita della sua famiglia, ma mi andavano stretti: troppa agiatezza e un perbenismo che mi voleva non lavoratrice. Non volevo una gabbia dorata“.

Francesco D’Acqui oggi è sposato con una donna di nome Clizia, Gemma Galgani invece continua a cercare l’amore a Uomini e Donne.

Sara Fonte

