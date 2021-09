Il Maggiore Barbara in onda su Rai 5

Rai 5 propone Il Maggiore Barbara, opera di Gerige Bernard Shaw. Lo scrittore irlandese, che aveva fatto un percorso carrierstico complesso, ha dato un grande contributo al teatro, dove si espresse in ogni sua minima sfaccettatura.

Scritta nel 1905, “Il maggiore Barbara” è una commedia ambientata ai tempi della guerra e del periodo in cui era l’industria bellica a prevalere. Protagonista della vicenda è Barbara, appartenente all’esercito e figlia di un fabbricante di cannoni. Il paadre decide di mettere a disposizione soldi per far quotare il movimento caritativo, ma la ragazza non vuole. Il su superiore non è dello stesso avviso, per cui Barbara abbandonda l’esercito insieme ad Adolfo, un giovane professore di greco innamorato di lei. Insieme, Adolfo e arbara cercheranno di andare oltre ogni avversità dopo aver capito quanto le parole siano inutili e quanto sia vano il tentativo di predicare a uomini spinti dalla miseria a simulare un’inesistente conversione morale.

Rai 5 propine la versione andata in scena nel 1975, per laregia di Maurizio Scaparro. Nel cast vedremo Marina Malfatti, Pino Micol, Nora Ricci, Gioacchino Maniscalco.

