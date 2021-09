Chi è Marian Richero, il fidanzato di Annalisa Scarrone?

Cenni biografici su Marian Richero, il fidanzato di Annalisa Scarrone.

Annalisa Scarrone è, sicuramente, una delle cantanti più apprezzate del panorama musicale italiano degli ultimi anni. Sulla carriera di Annalisa, seconda classificata ad “Amici di Maria De Filippi” nel 2011, si sa molto, ma quasi niente sappiamo sulla sua vita sentimentale. L’artista savonese, che lo scorso marzo ha pubblicato l’album “Nuda”, in seguito alla fine della relazione con David Simonetta, fa coppia fissa con Marian Richero. Ecco, per voi, qualche cenno biografico sul musicista di origini bulgare.

Su Marian Richero si hanno pochissime informazioni, ma possiamo dirvi che è nato il 17 maggio 1987 a a Pestera, in Bulgaria. La sua infanzia non è stata semplice. Da bambino, infatti, Marian è cresciuto in uno orfanotrofio di Sofia. Successivamente, è arrivata in Italia, dove ha iniziato a lavorare nel mondo della radio. Il suo debutto, infatti, è avvenuto proprio in alcune radio della Lombardia che, in seguito, l’hanno portato a collaborare e lavorare a stretto contatto per RTL 102.5 e come inviato al “Festival di Sanremo”. Proprio in occasione della kermesse canora, nel 2016, ha conosciuto Annalisa Scarrone con la quale, da ben cinque anni, vive una relazione sentimentale. I due, riguardo alla loro storia d’amore, sono molto riservati. In una recente intervista, rilasciata a “Vanity Fair”, parlando del fidanzato, la cantante ha dichiarato:

“Ho un fidanzato. Però io sono molto riservata e mi piace conservare la verità delle mie relazioni. La famiglia e i miei amici sono il mio posto sicuro, che voglio tenere per me”.

Maria Rita Gagliardi

