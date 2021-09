Un ballo in maschera, edizione 2001, in onda su Rai 5

Nella domenica di Rai 5 andra in onda unoorra verdiana di tanto rispetto in una versione altrettanto encomiabile. Stiamo parlando di Un ballo in maschera, proposta nella edizione del 2001 andata in scena presso il Teatro alla Scala. Questa versione vanta tanti nomi di rilievo a partire dalla regia.

Partiamo dalla regia di Liliana Cavani passando per Riccardo Muti che dirige l’orchestra. Nell scena e nei costumi troviamo i premi Oscar Dante Ferretti e Gabriella Pescucci. Nel cast ci sono Salvatore Licitra nei panni di Riccardo, Bruno Caproni nel ruolo di Renato, Maria Guleghina interpreta Amelia. A completare il già magnifico sfondo l’Orchestra e il Coro del Teatro alla Scala. Le coreografie sono di Micha van Hoecke. La regia televisiva è di Carlo Battistoni.

