Chi è Martina Hamdy, presentatrice del meteo di meteo.it

Ecco chi è Martina Hamdy, la presentatrice del meteo di meteo.it

Martina Hamdy è la presentatrice del meteo di meteo.it, anni fa la sua visibilità è notevolmente aumentata grazie alla sua partecipazione alla terza edizione del Grande Fratello Vip.

La 27enne è nata da padre egiziano e mamma italiana il 13 Gennaio 1994 vicino Milano, a Sesto San Giovanni. Dopo aver conseguito il diploma all’istituto d’arte si è iscritti alla Facoltà di Architettura, studiava anche recitazione nel Centro Teatro Attivo a Milano. Intanto, grazie alla sua incredibile bellezza, ha iniziato anche a lavorare come modella.

Nel 2012 ha partecipato ai provini di Striscia la notizia per il ruolo di velina, ma alla fine non fu scelta. La sua bellezza non la fece però passare inosservata, è infatti approdata sul piccolo schermo nei panni di opinionista in programmi come Mai dire mondiali con Gialappa’s band e Tiki Taka

Divenuta ormai nota nel mondo dello spettacolo Martina Hamdy viene scelta come meteorina del Tg4. Nel 2018 è approdata nella casa del Grande Fratello Vip, diventando così sempre più popolare. Nel 2021 ha iniziato ad intraprendere i panni di presentatrice del Meteo su Canale 5.

Per quanto riguarda la sua vita privata l’ex gieffina è sempre stata molto riservata. Sappiamo però che ha una relazione sentimentale con il designer di abbigliamento Bruno, meglio noto con il nome d’arte Odd. Anche sui social è molto seguita e amata, sul suo profilo Instagram conta oggi 175mila follower.

Sara Fonte

