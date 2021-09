Chi è Ana Quiles Boix, giornalista sportiva e volto Rai

Ecco chi è Ana Quiles Boix, giornalista spagnola sportiva e noto volto Rai

Ana Quiles Boix è una giornalista spagnola e corrispondente in Italia per Deportes Cuatro, cioè ilGruppo Mediaset Espana.

La bellissima giornalista sembra essere molto riservata, non è infatti nota né la sua data di nascita né altre informazioni sul suo percorso di studi. Sappiamo però che prima di approdare a Deportes Cuatro ha collaborato con Telemundo e America TV.

Tantissimi telespettatori l’hanno notata quando ha vestito i panni di opinionista Notti Europee, programma dedicato agli Europei di calcio 2020 in onda su Rai Uno. La sua incredibile bellezza e il suo talento non l’hanno di certo fatta passare inosservata.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa praticamente nulla, la nota giornalista preferisce mantenere il più stretto riserbo sulla sua sfera personale. Dal suo profilo Instagram si intuisce che è molto legata alla sua famiglia, ma non c’è nulla che faccia pensare che sia impegnata sentimentalmente.

Oltre ad essere sempre più nota sul piccolo schermo, Ana Quiles Boix è sempre più amata e seguita anche sui social. Ad oggi sul suo profilo Instagram vanta oltre 42mila follower, questi non perdono occasione per riempire i suoi post di complimenti e like.

