Ascolti tv lunedì 6 settembre, prima serata: podio per Rai 1, Canale 5 e Rai 2

Ecco quali sono stati gli ascolti televisivi nella serata di lunedì 6 settembre. Come sempre sui principali canali Rai e Mediaset.

Partiamo dai canali Rai. Su Rai 1 Momenti di trascurabile felicità ha avuto un netto di ascolti pari a 2.616.000 spettatori per uno share del 13.49%. Su Rai2 Hawai Five O ha avuto 1.202.000 spettatori per uno share del 5.73%, nel primo episodio, 1.233.000 spettatori hanno rappresentato uno share del 6.56%, nel secondo episodio, e 1.103.000 spettatori per uno share del 7.78%, nel terzo episodio. Per Rai3 Presa Diretta ha avuto un netto di ascolti di 1.099.000 spettatori pari al 5.64% di share.

Passiamo ai canali mediaset. La serie tv di Canale 5 Gloria con 1.942.000 spettatori ha avuto l’11.04% di share. In prima visione Italia 1 ha mandato in onda Godzilla II – King of monsters che con 922.000 spettatori ha avuto uno share del 5.32%. Infine per Rete4 la prima puntata stagionale di Quarta Repubblica porta a casa 995.000 spettatori con il 6.75% di share.

