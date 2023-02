GF Vip 7, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 33: Evviva i limoni e i principi azzurri col cavallo bianco!

Ma cosa abbiamo visto ieri sera? Io sono estasiata dall’arrivo di Tony Toscano in sella al suo cavallo bianco. Ma che trash ci hanno regalato con Sarah? Ma io non posso che ringraziarli. Lui un mix tra Biscardi e Cecchi Gori, che fatica a scendere dal cavallo, ma soprattutto a risalire. Vi giuro pensavo gli venisse un infarto, ero tesissima per lui. Lei che parla ma non dice mai nulla alla fine e se lo dice non si capisce. Di tutto il surreale discorso ho capito che lui le ha chiesto di passare insieme il resto della vita e lei gli ha risposto “ci penso”. Muoio. Come quando dici ti amo e ti rispondono idem, una tranvata pazzesca. Comunque dopo aver visto Tony Toscano sul cavallo bianco ho iniziato ad avere terrore del principe azzurro. Come distruggere le fantasie delle ragazze in un secondo. Non si fa!

Altro momento impresso nella mia mente forever il limone di Attilio Romita e Nicole Murgia. Una cosa così grottesca e orrida che non dimenticherò mai. Tra l’altro parliamo di un limone vero, si è visto mezzo metro di lingua eh. Io non sapevo se ero più divertita o sconvolta nel vederlo. Chissà Mimmuzza come sarà contenta e che rientro sereno aspetta a Bari Attilio. Vi giuro vorrei essere una mosca per vedere se gli sarà concesso rientrare in casa sua.

Ho iniziato l’opinione da queste cose trash e simpatiche perché per me i reality sono soprattutto questo. Risate, divertimento e trash. Certo ci stanno le litigate e gli amori, ma non si dovrebbe respirare pesantezza.

Il trio composto da Martina, Daniele e Oriana invece è un macigno. Tutto troppo esagerato e per nulla divertente. Io non salvo nessuno dei tre. Daniele troppo permaloso, e aggressivo, quando sbrocca è troppo esagerato. Non gli si può dire nulla che va fuori di testa. Martina è palesemente entrata per mettersi in mezzo a lui e Oriana inutile dica di no. Ma puoi dopo quattro anni essere ancora sotto un treno per uno che alla fine non ti ha mai voluta? E Oriana che vi devo dire, a me non diverte. Sarò impopolare ma le sue reazioni le trovo cattive e non divertenti. Troppo studiata in tutto, ormai potrebbe scrivere un “manuale dei Reality”. In settimana per me ha fatto una cosa orrenda, ha sputato su una foto di Antonino. Per me lo sputo è una delle cose peggiori e volgari che si possano fare, quindi che Ve lo dico a fare non mi è piaciuta. In molti sul web chiedevano la squalifica, o provvedimenti, ma ero sicura non sarebbe successo nulla di tutto ciò. Signorini l’ha sgridata e poi dalla prossima puntata tornerà ad essere la Reina del suo cuore.

Io non tollero più i parenti dei vipponi, l’ho già detto ma lo ridico ecco! Ma basta, non se ne può più dei parenti che entrano per smer***e gli altri concorrenti e non per elevate il proprio famigliare. Attilio ha sbagliato più volte e ha usato termini che non andavano usati, però, essendo matematico che sarebbe uscito perché fargli subire anche la predica dalla madre di Tavassi?

Brad anche meno. Amore libero quando va a lui? Non ho capito. Ha mandato una lettera a Giaele glaciale dove le dice che deve essere più rispettosa. Ma cosa ha fatto sta ragazza? Hanno un matrimonio aperto, possono tr****re con chi vogliono e lui le fa il cazziatone per due limoni durante un gioco? E nel mentre fa cene con più donne? No mi spiace Brad hai toppato.

In nomination che è per il preferito ci sono: Oriana, Nikita, Antonella e Antonino. Io tiro i remi in barca e oltre alle puntate non sprecherò altro tempo con questo programma perché sia fuori che dentro ci si è dimenticati che è un gioco. Peccato.

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti

