Che fine ha fatto Rossella Intellicato di UeD? Si dà alla politica

Che fine ha fatto l’ex tronista ed ex gieffina Rossella Intellicato? Ha deciso di intraprendere la carriera politica

Vi ricordate di Rossella Intellicato? Ha partecipato al Grande Fratello come concorrente e a Uomini e Donne come tronista nella stagione 2015/2016. Nata a Torino nel 1985, è nota per aver avuto numerosi battibecchi con l’opinionista Tina Cipollari, motivo per cui ha abbandonato il dating show di Canale 5 senza scegliere un corteggiatore. Qualche anno dopo, ha avuto un flirt con Jeremias Rodriguez, fratello della famosa Belen per poi lasciare definitivamente la tv. Attualmente, ha fondato un marchio di abbigliamento ed è diventata madre di Leone Francesco Maria, avuto dal compagno Giovanni Ferrero nello scorso dicembre.

Oggi, la Intellicato ha deciso di fare una nuova svolta nella vita: quella di candidarsi alle elezioni comunali di Torino (si voterà il 3 e il 4 ottobre) con la Lega di Matteo Salvini. “Ho sempre amato chi nella vita prende decisioni, nel bene o nel male – ha scritto l’ex tronista tramite Instagram Stories- Io ho deciso di prendere questa! Votare è un dovere civico. Io ho deciso di prendere questa! Votare è un dovere civico”.

Insomma, non è la prima volta che un’ex gieffino si candidi in politica: prima di Rossella Intellicato, è stato Rocco Casalino, personaggio principale del Movimento 5 Stelle nonché ex portavoce dell’ex premier Giuseppe Conte.

