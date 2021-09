Chi è il Dottor Brad Schaeffer, protagonista del programma di Real Time Piedi al limite: età, biografia e curiosità

Cenni biografici sul Dottor Brad Schaeffer, protagonista del programma di Real Time “Piedi al limite”.

Il Dottor Brad Schaeffer è il protagonista del programma, in onda sulla rete Discovery Real Time, “Piedi al limite”. Ecco, per voi, qualche cenno biografico sull’affascinante podologo americano, molto seguito sui social.

Brad Schaeffer è nato il 31 dicembre 1983, a PottsTown, in Pensilvania. Ha una sorella che si chiama Katie ed è molto affezionato ai suoi nipoti, Arabella e Zayden. Sin da piccolo, coltiva il sogno di studiare medicina, tanto da lasciare, durante il liceo, la squadra di baseball per la quale gioca. Si laurea in medicina alla “Palm Beach Atlantic University”, una università privata cristiana di Palm Beach, in Florida. Nel 2011, si specializza in podologia, alla “Temple University” di Philadelphia. E’ specializzato in chirurgia ricostruttiva della caviglia e del piede. Si occupa anche di lesioni cutanee dovute sia a traumi sportivi sia da diabete.

Prima di diventare uno dei protagonisti del programma di Real Time “Piedi a limite” (nella versione originale americana, il programma è intitolato “My Feet are Killing Me” e va in onda sulla emittente TLC), il dottore ha partecipato, nel 2018, al programma della NBC Americana dal titolo “The Titan Games”, una competizione di fitness nella quale è arrivato in semifinale.

Per quanto riguarda la vita privata, risulta essere single.

Maria Rita Gagliardi

