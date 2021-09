Ascolti tv, martedì 7 settembre prima serata: Gloria batte tutti

Nella serata di martedì 7 settembre, sono stati i seguenti gli ascolti televisivi. Analizziamo i principali canali Rai e Mediaset.

Partiamo dai canali Rai. Per Rai 1 è andata in onda Una Famiglia a Soqquadro che con un netto di 1.777.000 spettatori lo share ha raggiunto il 10.3%. Per Rai2 l’Appuntamento annuale con il Festival di Castrocaro condotto da Paola Perego che con 712.000 spettatori ha avuto il 4.3% di share. Su Rai3 è andato in onda il programma Carta Bianca che ha interessato 837.000 spettatori per uno share del 4.9%.

Passando ai canali Mediaset, Canale 5 ha mandato in onda la Gloria che con 1.852.000 spettatori hanno raggiunto il 10.5% di share. Per Italia 1, Buoni o Cattivi ha intrattenuto 774.000 spettatori per lo share del 4.6%. Infine il programma di Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 909.000 spettatori con il 6.2% di share.

