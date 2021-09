Io Robot, stasera su Canale 20 il film sci-fi con Will Smith: si continua a parlare del sequel

Questa sera, alle ore 21:10, su Canale 20, andrà in onda Io Robot, film del 2004 diretto dal regista Alex Proyas. La pellicola si ispira ai racconti di fantascienza “Io, robot” di Isaac Asimov dove vengono descritte le tre leggi della robotica, che nel film di Proyas regolano i rapporti tra uomini e robot.

Nel lungometraggio, il regista australiano reinterpreta la concezione robotica di Asimov. Il film è ambientato nel 2035, un’epoca in cui gli esseri umani sono ormai abituati a dividere la loro esistenza con i robot. Alla vigilia del lancio dei nuovi aiutanti meccanici da parte della U.S. Robot, viene ucciso il fondatore dell’azienda, Alfred Lanning. I sospetti ricadono sul robot NS-5, Sonny, che continua a proclamarsi innocente. Il detective Del Spooner, che nutre da sempre una certa diffidenza nei confronti dei robot, dovrà indagare a fondo per scoprire ciò che sta davvero accadendo.

Il film di Alex Proyas ha ottenuto recensioni discordanti da parte della critica ma un ottimo incasso al botteghino. D’altronde, il cast che fa parte di questa pellicola è di tutto rispetto: basti pensare a Will Smith nel ruolo del detective Spooner, ma anche a Bridget Moyhnahan (Susan Calvin) e Alan Tudyk, che interpreta invece Sonny.

Da diversi anni si parla del sequel di Io Robot, che dovrebbe chiamarsi Io Robot 2. Nel 2017 Ronald D. Moore ha confermato di essere al lavoro sulla sceneggiatura. Probabilmente la pandemia di Covid-19 ha rallentato la produzione del sequel: al momento non ci sono novità in merito, ma non è detto che nel prossimo futuro non possa arrivare qualche sorpresa.

