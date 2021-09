1300 dollari per guardare 13 horror: di quali film si tratta?

Una società finanziaria ha deciso di offrire come stipendio 1.300 dollari (circa 1.100 euro) a chi sarà disposto a guardare 13 film di paura, in modo tale di scoprire se il budget di un film influisce sulla sua efficacia.

FinanceBuzz è alla ricerca di una figura che accetti di diventare una sorta di “analista della frequenza cardiaca” durante la visione di film horror. La persona in questione guarderà 13 dei film più spaventosi mai realizzati: nel frattempo verrà monitorata la sua frequenza cardiaca utilizzando un dispositivo Fitbit, come riportato dalla stessa società in un comunicato stampa.

“Non vediamo l’ora di sapere se i film horror ad alto budget offrono o meno paure più forti rispetto a quelli a basso budget”, si legge nel comunicato di FinanceBuzz.

Il prescelto è tenuto a guardare i film dal 9 ottobre al 18 ottobre. Ma di quali pellicole si tratta? Nell’elenco, che comprende grandi classici del genere horror e anche qualche uscita più recente, compaiono ??Saw, Amityville Horror, A Quiet Place, A Quiet Place Part 2, Candyman, Insidious, The Blair Witch Project, Sinister, Scappa – Get Out, La notte del giudizio, Halloween (2018), Paranormal Activity e Annabelle.

Oltre al tracker Fitbit, FinanceBuzz garantirà all’analista i 1.300 dollari e una carta regalo da 50 dollari per coprire i costi di noleggio dei film. Per candidarsi, gli interessati devono compilare un modulo e dire all’azienda perché pensano di essere il profilo migliore per questo lavoro. Le domande devono essere presentate entro il 26 settembre: FinanceBuzz sceglierà un vincitore entro il 1 ottobre.

