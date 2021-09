Chi è Gaia Sabbatini, la bellissima promessa dell’atletica italiana? E’ fidanzata?

Ecco chi è Gaia Sabbatini, la giovane promessa dell’atletica italiana e influencer, ha un fidanzato?

Gaia Sabbatini è una giovane promessa dell’atletica italiana, oltre ad essere una talentuosa mezzofondista nella vita fa anche l’influencer. Con la sua incredibile bellezza e il suo corpo da urlo conquista sempre moltissimi like e complimenti, sul suo profilo Instagram conta ad oggi 288mila follower.

La nota atleta è nata il 10 giugno 1999 a Teramo, sin da piccola ha manifestato la sua grande passione per lo sport. Da bambina faceva piscina, poi danza. Si è poi appassionata all’atletica leggera quando la sorella la portò con sé ai suoi allenamenti.

Gaia Sabbatini nel 2020 si è aggiudicata il titolo italiano assoluto nei 1500 metri con un tempo di 4.13.70. A marzo del 2021 con la maglia dell’Italia ha invece esordito a livello internazionale agli Europei indoor di Toru?. Ha anche vinto la finale con il tempo di 4’13”98 agli Europei Under 23 di Tallin.

Nel 2014 ha dovuto fare i conti con la dolora perdita del padre, era una guida alpina ed è stato travolto da una valanga. Mentre frequentava il liceo classico a causa delle moltissime assenza per via degli eventi sportivi è stata bocciata, oggi l’atleta studia psicologia.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa praticamente nulla. Gaia Sabbatini è fidanzata? Sul suo profilo Instagram non ci sono foto che lasciano pensare ad un ipotetico fidanzato, non è però noto se sia single o se preferisce mantenere il più stretto riserbo sulla sua sfera personale.

Sara Fonte

