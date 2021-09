Morgane – Detective geniale, quante puntate sono?

Questa sera, alle ore 21:25, su Rai 1, andrà in onda in prima TV “Morgane – Detective geniale”, una nuova serie TV francese che vede come regista Vincente Jamain.

Nel cast della serie compaiono invece Audrey Fleurot, Mehdi Nebbou, Bruno Sanchez e Marie Denarnaud. Nel primo episodio che andrà in onda stasera su Rai 1, intitolato “Vento dell’Ovest”, la protagonista Audrey Fleurot veste i panni di Morgane Alvaro, una donna delle pulizie che si imbatte in un dossier per omicidio mentre svolge il turno notturno all’interno di una centrale di polizia di Lille, in Francia.

Morgane ha 160 di quoziente intellettivo, pertanto le basterà un semplice sguardo al dossier per capire che la pista seguita dalla polizia non porterà a nulla. Date le sue incredibili abilità, il commissario Celine le propone di collaborare con le autorità, sebbene questa prospettiva non provochi chissà quale entusiasmo alla donna delle pulizie. Alla fine Morgane accetta, ma chiede che venga riaperto un vecchio caso riguardante la scomparsa di un suo ex fidanzato.

Rai 1 trasmetterà due episodi a settimana, fino al 5 ottobre 2021. Ogni episodio di “Morgane – Detective geniale” ha una durata di circa 50 minuti. Pertanto, la nuova serie TV francese è caratterizzata da quattro puntate (in onda stasera, il 21 settembre, il 28 settembre e infine il 5 ottobre), da due episodi ciascuna.

