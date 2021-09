Chi è Audrey Fleurot, l’attrice di Morgane-Detective geniale?

Cenni biografici su Audrey Fleurot, attrice e protagonista della serie tv francese “Morgane-Detective geniale”, in onda, a partire da questa sera, su Rai 1.

A partire da questa sera, in prima serata su Rai 1, va in onda la serie tv francese “Morgane-Detective geniale” che vede protagonista l’attrice Audrey Fleurot nei panni di Morgane Alvaro (qui tutto sulla serie tv). Ma chi è Audrey? Ecco, di seguito, qualche cenno biografico sull’attrice.

Audrey Fleurot è nata a Mantes-la-Jolie, vicino Parigi, il 6 luglio 1977. Dal 1995 al 1997, è studentessa presso l'”Università Paris 1 Panthéon-Sorbonne” e all'”ENSATT” di Lione, tra il 1997 e il 2000. Inizia la carriera di attrice lavorando in teatro, passando poi alla tv ed al cinema. Recita nel film “Midnight in Paris” di Woody Allen, ma il suo ruolo viene modificato durante il montaggio. Sul set di “Tèlèrama” racconta, quindi, la sua esperienza deludente sulla lavorazione del film. Successivamente, recita nella pellicola “Quasi amici – Intouchables”, che ottiene un grande successo in Francia e nel mondo. Nel 2012, presiede il “17º Festival international des jeunes réalisateurs de Saint-Jean-de-Luz”. Nel 2013, è membro della giuria del “1º Festival du film canadien de Dieppe”, presieduto da Alexandra Stewart.

Per quanto riguarda la vita privata, è fidanzata con il regista Djibril Glissant ed è mamma di un bambino, Lou, nato nel 2015.

Maria Rita Gagliardi

