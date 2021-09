Baywatch, tutto sulla saga: curiosità sulla serie e sui film (quanti sono?)

Questa sera andrà in onda su Italia Uno il film “Baywatch”, diretto da Seth Gordon. Si tratta dell’adattamento cinematografico della celebre serie tv che vedeva come protagonisti i bagnini di Santa Monica, in California, capeggiati da Mitch Buchannon (alias David Hasselhoff). Nella pellicola figurano invece attori come Dwayne Johnson (che interpreta Mitch, ndr), Zac Efron e Alexandra Daddario.

La serie TV Baywatch è stata una delle più viste al mondo. Sono in tutto undici le stagioni dal 1989 al 2001, con una “chicca”: l’ultima, infatti, non è mai andata in onda in Italia.

Tra le caratteristiche peculiari della serie TV c’è sicuramente la celebre sigla, ovvero “I’m Always Here” di Jimi Jamison, introdotta nella seconda stagione. Nel cast del telefilm figurava anche la provocante Pamela Anderson nei panni di C.J. Parker (dalla terza alla settima stagione).

Oltre ad uno spin-off, intitolato Baywatch Nights, tra il 1989 e il 1998 alcuni doppi episodi furono trasmessi come film televisivi: il più famoso è Baywatch – Il mostro della Baia. Risale invece al 2003 il film TV Baywatch – Matrimonio alle Hawaii, che conclude di fatto la serie.

Il film “Baywatch” del 2017 è la trasposizione cinematografica vera e propria, che vede anche la (breve) partecipazione di Pamela Anderson e David Hasselhoff: i due storici protagonisti dell’acclamata serie TV rivestono i panni dei loro personaggi in un cameo.

Va detto che la critica ha decisamente stroncato la pellicola: basti pensare che su Rotten Tomatoes le recensioni positive sono solo il 17%, con un voto medio di 3,94 su 10. In occasione dei Razzie Awards 2017, “Baywatch” è stato candidato come peggior film, peggior attore, peggior prequel, remake, rip-off o sequel e peggior sceneggiatura.

