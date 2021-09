I Gemelli verso un sequel? La voce 33 anni dopo l’originale

Dopo 33 anni dall’uscita de ‘I Gemelli’ ci sarà un sequel, tutto quello che c’è da sapere

I Gemelli è un film diretto da Ivan Reitman del 1998 con protagonisti Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito, dopo 33 anni ci sarà un sequel.

Nel film i due fratelli nonostante fossero gemelli erano molto diversi e si erano ritrovati dopo molti anni. Nel sequel si scoprirà che in realtà i fratelli non erano due ma tre. Ad interpretare il terzo fratello sarà Tracy Morgan, a rivelare la novità ci ha pensato il regista in un’intervista concessa a Deadline.

Questo è ciò che ha detto il regista: “I Gemelli ebbe un discreto successo e quest’idea del sequel è nata anni dopo dall’incontro tra Arnold ed Eddie Murphy, e il suggerimento è arrivato da uno di loro. Era: “Dovrebbero essere tre gemelli, potrebbe essere una commedia molto divertente”.”

E ancora: “Abbiamo iniziato a scrivere una sceneggiatura con Eddie che dopo il successo che ha avuto su Amazon Prime su Il Principe Cerca Figlio, si è fatto prendere la mano. Sono un buon amico di Tracy Morgan da molto tempo e ho sempre pensato che fosse uno degli uomini più divertenti del mondo. Pensavo che avrebbero composto una fantastica tripletta, e abbiamo riscritto l’intera sceneggiatura per lui.”

Ivan Reitman si è lasciato anche sfuggire alcuni dettagli sulla trama del sequel de I Gemelli. Queste le sue parole: “Segretamente, è nato un terzo bambino, un bambino nero, che non è stato in contatto con i suoi fratelli. Non si conoscono e molto presto nel film si incontreranno. Così creeranno un legame dopo tutti questi anni. È davvero un film sulla famiglia e, non importa quanto siamo tutti diversi, dobbiamo imparare a andare d’accordo.”

Le riprese del sequel de I Gemelli inizieranno il prossimo anno e si svolgeranno a Boston. I tantissimi fan del film non vedono l’ora di scoprire tutto ciò che succederà nel sequel.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui