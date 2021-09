L’ispettore Coliandro, quante serie sono? E quante puntate?

Sono passati 15 anni da quando “L’ispettore Coliandro” ha fatto la sua prima apparizione su Rai Due. La serie, ideata dallo scrittore Carlo Lucarelli, vede come protagonista proprio l’ispettore Coliandro, interpretato da Giampaolo Morelli. Coliandro, un poliziotto dai tratti e dalle modalità differenti rispetto ai classici investigatori, è un personaggio che Lucarelli aveva già proposto in alcuni suoi romanzi gialli.

Coliandro è un giovane ispettore della questura di Bologna che si ritrova spesso invischiato in situazioni piuttosto complicate. L’ispettore ce la mette tutta, forte della sua determinazione e dell’aiuto dei suoi colleghi, mentre il commissario De Zan e il sostituto procuratore, la dottoressa Longhi, non lo vedono affatto di buon occhio.

In tutto, le stagioni della serie “L’ispettore Coliandro” sono otto. La prima è andata in onda proprio nel 2006, mentre c’è molta attesa per l’ottava stagione, che avrebbe dovuto prendere il via questa sera, mercoledì 15 settembre, sempre su Rai Due, ma è stata posticipata al 22 settembre. Tuttavia, su RaiPlay è già possibile vedere l’intera stagione, che è stata rilasciata in anteprima l’8 settembre.

Le puntate dell’ottava stagione sono quattro, e si intitolano “Il fantasma”, “Intrigo Maltese”, “Il tesoro nascosto” e “Kabir Bedi”. La maggior parte delle otto stagioni della serie “L’ispettore Coliandro” è caratterizzata da 4 puntate per ogni stagione, fatta eccezione per la quarta stagione (2 puntate), la quinta (sei puntate) e la sesta, anch’essa strutturata in sei episodi. In tutto, le puntate dell’intera serie “L’ispettore Coliandro” sono 34.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui