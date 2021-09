Tutti pazzi per Victoria De Angelis a seno nudo a Vienna – VIDEO

Victoria De Angelis senza reggiseno al Nova Rock Festival, con il suo outfit bollente la bassista dei Maneskin ha fatto impazzire tutti

Victoria De Angelis ha infuocato il palco e il web nei giorni scorsi durante il concerto a Vienna, il Nova Rock Festival. La bassista dei Maneskin per l’importante evento ha scelto di indossare un outifit hot che di certo non è passato inosservato.

Senza reggiseno ha coperto il seno nudo solo con un top di rete che lasciava intravedere praticamente tutto, sotto indossava attillati pantaloni di pelle. Un look rock e trasgressivo che ha catturato l’attenzione di tutti. Le immagini hanno iniziato subito a circolare sul web diventando virali.

Con la sua incredibile grinta Victoria De Angelis si è scatenata sul palco durante il concerto, i fan non hanno potuto fare a meno di guardare il suo décolleté nudo, un particolare piccante che ha fatto impazzire tutti. Anche Damiano David, il frontman della band, si è scatenato sul palco mostrandosi mezzo nudo.

Negli ultimi mesi i Maneskin stanno conquistando un successo dietro l’altro, dopo la vittoria del Festival di Sanremo e dell’Eurovision Song Contest continuano ad ottenere popolarità e successo con i loro brani e le loro esibizioni.

In più occasioni Victoria De Angelis è apparsa con look trasgressivi e bollenti, nello show in Belgio aveva coperto i capezzoli solo con del nastro adesivo.

