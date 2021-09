Brenda di Beverly Hills e il dramma del cancro: “Voglio solamente vivere”

Shannen Doherty, la famosa Brenda di Beverly Hills, continua a lottare contro il cancro al seno, ecco cosa ha detto l’attrice

Nota soprattutto per aver recitato per anni il ruolo di Brenda nell’amata serie tv Beverly Hills, Shannen Doherty è tornata a parlare della sua malattia.

Da circa sette anni l’attrice lotta contro un cancro al seno che ha cambiato la sua vita. Nel corso della presentazione del film “List of a Lifetime”, incentrato sulla storia di una donna malata di cancro al seno, ha dichiarato: “Sento di avere una responsabilità nella mia vita pubblica, che separo dalla mia vita di attrice, di parlare del cancro e forse di educare le persone, facendo loro sapere che chi ha il cancro al quarto stadio è molto vivo e molto attivo.”

E ancora: “Mio marito sostiene che non diresti mai che ho il cancro. Non mi lamento mai. In realtà non ne parlo. Fa parte della vita a questo punto”.

Nel film la protagonista, dopo aver scoperto di avere un cancro, fa una lista delle cose importanti da fare. In merito a ciò Shannen Doherty ha detto: “Credo che una lista nella mia situazione sarebbe strana perché vorrebbe dire più o meno spuntare le cose da fare prima che il mio tempo sia scaduto”.

L’attrice ha poi aggiunto: “Ma io mi sento proprio come se non ci fosse nessuna lista dei desideri perché sarò la persona col cancro a vivere più a lungo. Se dovessi però dire una sola cosa della mia lista, sarebbe semplicemente vivere. È tutto quel che voglio a questo punto”. Sui social, l’attrice ha anche scritto: “Sono così grata per ogni singolo giorno”.

Nell’ultimo post pubblicato ieri su Instagram Shannen Doherty ha invece scritto: “Sono così grata per ogni singolo giorno. Mi sveglio e mi sento fortunata di essere qui. Di resistere. Di essere circondata dalle persone che amo che continuano ad arricchire la mia vita e grata per tutti voi che condividete il vostro amore e le vostre storie con me”.

Sara Fonte

