Teresa Mannino è sposata? Quello che sappiamo sulla vita sentimentale della comica

Teresa Mannino è mai convolata a nozze? Tutto quello che si sa sulla vita sentimentale della nota comica

Teresa Mannino è una comica molto apprezzata e seguita, divenuta nota in passato grazie alla sua partecipazione a Zelig. Negli anni ha conquistato molti successi, oggi è molto nota nel mondo dello spettacolo, oltre ad essere una comica è anche conduttrice, attrice di cinema e teatro.

Sulla sua stimata carriera sono molte le informazioni che si conoscono, ma cosa si sa della sua vita privata e sentimentale? La comica è sempre stata molto riservata, ha sempre preferito mantenere la sua sfera personale lontana dai riflettori e dal gossip.

Sappiamo però che in passato è convolata a nozze, i due si sono però separati. Sul suo ex marito non si sa praticamente nulla. Dopo che il matrimonio è giunto al capolinea si è legata sentimentalmente ad un batterista di nome Andrea, dalla loro relazione nel 2009 è nata la figlia Giuditta.

Sara Fonte

