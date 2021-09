Le case del vedovo in onda su Rai 5

Le case del vedovo è l’opera che ci terrà compagnia nel sabato di Rai 5. Al solo titolo la trama è tutta da scoprire.

La storia si incentra su un giovane che perde la testa per una ragazza e decide di chiedere la sua mano. Il padre della fanciulla benedice il mtrimonio, ma frequentando casa della fidanzata, il giovane viene a conoscenza del fattp che il futuro suocero si arricchisce dando in affitto case fatiscenti a prezzi molto alti. Quando scopre le magagne del vecchio, il ragazzo decide di far mandare all’aria il matrimonio. Tuttavia i due troveranno un compromesso (anche perché gli è stato comunicato che nemmeno le entrate della sua famiglia sono molto rispettabili).

