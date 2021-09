Una vera e propria “orgia” di serpenti: il ritrovamento shock di una donna

Una donna è rimasta terrorizzata quando ha scoperto che all’interno della sua abitazione erano presenti ben quattro serpenti.

Kylie Coates, che vive a Townsville, nel Queensland (Australia), ha pubblicato il video su un gruppo Facebook, chiedendo lumi sulla specie dei serpenti. Nel filmato si può facilmente vedere il gruppo di rettili, rannicchiati l’uno contro l’altro sul davanzale vicino alla finestra, proprio sopra una lavatrice.

“È un’orgia di serpenti arborei quella in corso nella nostra vecchia lavanderia?”, chiede Kylie nel suo post. Nel video sembra spuntare anche un altro serpente nascosto lungo il tubo di scarico dietro il lavandino.

In tutto sembra che i serpenti siano quattro, anche se Kylie non è sicurissima. “Era un po’ difficile stare al passo con corpi, teste e code”, ha aggiunto la donna nel video, che ha poi sottolineato come non sia raro vedere serpenti nei pressi delle abitazioni in cerca di rane: “Ma stavolta hanno alzato l’asticella”, ha continuato.

Gli utenti del gruppo Townsville Snake Catchers hanno commentato in massa il video pubblicato da Kylie, alcuni anche in maniera scherzosa. “Ora sono i proprietari della casa, fai le valigie”, scrive simpaticamente un utente.

L’ipotesi più comune è che possa trattarsi di serpenti degli alberi, una specie considerata non pericolosa per l’uomo. “Per fortuna sono innocui”, si legge in un commento.

