GF Vip 6, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 3: “Le parole hanno un peso… sempre!”

No, mi spiace ma non ci siamo. Il GF Vip è un programma leggero, non è un programma che deve insegnare qualcosa. Il GF Vip deve essere trash, non vogliamo altro. Non mi è piaciuta per niente la Squillo, con hijab (perché avvisate lei e Signorini che quello non era un burka), non mi è piaciuta, perché come ho già detto vogliamo leggerezza e secondo perché ha iniziato dicendo "lo porto per rispetto e solidarietà alle donne afghane" ma dopo un secondo l'ha tolto dicendo "ma come fanno a stare vestite così?" Seguita da Signorini "adesso toglitelo che mi fai impressione vestita cosi". Ammazza che rispetto! Una sceneggiata che potevano risparmiarsi e che sicuramente non ha portato i risultati che speravano. Ma poi sono dentro da 5 giorni questi vip, era il caso di fare tutte queste sorprese? È passato così poco tempo che neanche loro se le aspettavano e invece, ieri via a raffica, un piantino dietro l'altro, una sfiga dietro l'altra. Ma io voglio distrarmi, divertirmi, di sfighe siamo pieni nella vita, risparmiatecele almeno lì!

Ma poi, è palese che Manila e Miriana, si odiano e sono pronte a strapparsi i capelli, perché Signorini deve bloccare il trash sul nascere? Per cosa poi? Per vedere Enzo Paolo Turchi, capite??? Follia! L’anno scorso Zelletta per avere una sorpresa ha aspettato 5 mesi e questi via dopo 2 giorni…

Le princess sono la dimostrazione che l’abito non fa il monaco, perché sono adorabili e piene di insicurezze. Mi piacciono molto.

Insomma siamo arrivati all’Alba dell una di notte nella noia più totale che per stare sveglia, mi sono fatta un endovena di caffè, e poi, ecco che magicamente Soleil si è svegliata, e ha dato il meglio che poteva. Io amo il trash come ho detto più volte e la sceneggiata che ha fatto mi è andata benissimo, ma se devo soffermarmi devo dire che le parole hanno un peso sempre e non solo quando si dice un termine omofobo o razzista o sessista. Cioè in 2 minuti ha detto di Antinolfi che è uno stalker e che le ha fatto violenza psicologica. Parole pesanti, da diffamazione e ci sta che lui voglia querelarla. Lui non mi piace è un gran maschilista, ma come ci hanno fatto storcere il naso i suoi termini devono farci storcere il naso anche quelli di Soleil. Che poi, gli da dello stalker ma la puntata scorsa ha detto che gli voleva bene, è uno stalker ma dorme nella stessa stanza nello stesso letto a 4 posti, è uno stalker ma si sono presi e mollati per 9 mesi e a quanto pare, non è stato sempre lui ad andare a riprenderla… La mia opinione quindi è che le parole hanno un peso, sempre e vale per tutti.

In nomination Tommaso e Davide Silvestri e un po’ mi spiace perché entrambi possono generare molto più trash di un Andrea Casalino per esempio che sta 22 ore su 24 a fare cross fit e le altre 2 ore le passa a parlare di crossfit… Chiunque esca penso sarà una gran perdita, ma tra i due credo che Tommaso non debba disfare la valigia perché a breve tornerà a fare serata con gli ex compari di Temptation Island…

Le opinioniste finalmente si sono svegliate, peccato sempre per il conduttore

Alla prossima Baci Velenosi a tutti

