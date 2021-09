Chi è Silvan, la voce narrante del nuovo format ‘Vorrei essere un mago’?

Ecco chi è Silvan, noto mago e illusionista che ricoprirà il ruolo di voce narrante del nuovo format ‘Vorrei essere un mago’

Silvan, vero nome Aldo Savoldello, è un famosissimo illusionista italiano, amatissimo dagli appassionati di illusionismo e magia.

Il noto illusionista è nato il 18 maggio 1937 a Venezia, si appassionò al mondo della prestidigitazione quando aveva solamente sette anni. Fece della sua passione il suo lavoro quando aveva vent’anni con il nome d’arte Sylvan, fece il suo debutto a Primo Applauso, trasmissione condotta da Enzo Tortora. In quegli anni iniziò ad esibirsi nei più importanti teatri del mondo.

Approdò sul piccolo schermo negli anni Sessanta sulla Rai con il nome d’arte Silvan, dove eseguiva con le carte da gioco vari giochi di prestigio. Nel corso della sua lunga carriera ha vestito anche i panni di conduttore, dal 1973 al 1980 è stato al timone del programma Sim Salabim. Ha poi condotto Astromagic e Supermagic. Lo abbiamo visto anche in diversi film come Modesty Blaise – La bellissima che uccide, L’oro di Londra e L’inchiesta.

Per due volte gli è stato attribuito il riconoscimento di Magician of the Year, si è anche aggiudicato per due volte il Merlin Award. Il famoso illusionista ha creato 13 scuole magiche con pubblicazioni su magia e illusionismo e ha scritto tredici libri. Per quanto riguarda la sua vita privata da molti anni è sposato con Irene Ethel Mansfield, dal loro amore sono nati due figli.

Silvan tornerà sul piccolo schermo come voce narrante di Voglio essere un mago, si tratta di un nuovo format in onda su Rai Due dedicato alla magia. Nel programma verrà raccontato l’apprendistato in magia dei giovani protagonisti, lui avrà il compito di supervisionare la scuola di magia.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui