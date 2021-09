Luce dei tuoi occhi è ispirato a una storia vera? Quello che sappiamo

“Luce dei tuoi occhi” è la nuova fiction che andrà in onda per la prima volta questa sera su Canale 5. I protagonisti sono Anna Valle e Giuseppe Zeno, mentre la sceneggiatura è stata curata da Eleonora Fiorini e Davide Sala.

La serie, che si articola in dodici episodi (che andranno tutti in onda il mercoledì, ndr), racconta le vicende di Emma Conti, che decide di trasferirsi da Vicenza a New York dopo la perdita della figlia neonata, Alice, avuta con l’ex Davide. Nella “Grande Mela”, Emma prova a superare questo grande dolore, riuscendo a farsi apprezzare come ballerina di fama internazionale.

Tuttavia, un giorno Emma riceverà una lettera anonima che le dirà che sua figlia è ancora viva e che è diventata una danzatrice proprio come la madre. La donna decide quindi di fare ritorno a Vicenza e diventare insegnante nella scuola di danza dove potrebbe trovarsi la sua bambina. Emma dovrà capire se una delle ballerine del suo corso è davvero sua figlia.

Negli ultimi giorni è circolata la voce che la fiction “Luce dei tuoi occhi” possa essere ispirata ad una storia vera. Non è così, dato che le vicende raccontate in questa serie sono unicamente frutto della fantasia di Eleonora Fiorini e Davide Sala.

